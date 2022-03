Blitz antidroga della Dda, nessun sannita coinvolto Dieci misure cautelari, gli indagati sono dell'area vesuviana. Un obbligo di dimora a Benevento

Non c'è nessun sannita tra le dieci persone – tutte dei comuni vesuviani- chiamate in causa da una indagine antidroga della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Nola. Il Gip ha disposto quattro custodie cautelari in carcere, una ai domiciliari, un divieto di dimora a San Gennaro Vesuviano, un obbligo di dimora a Benevento per un uomo di Somma Vesuviana, e tre obblighi di firma.

Le ipotesi di reato a vario titolo: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

Le indagini, condotte dalla Stazione carabinieri di Palma Campania, avrebbero permesso di documentare un’attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashishnei comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino, Benevento e aree limitrofe.