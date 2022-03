Rotonda Vittime del terrorismo, una Panda si ribalta in un'aiuola Benevento. E' accaduto pochi minuti fa

Traffico in tilt nella zona della Rotonda Vittime del terrorismo per un incidente accaduo pochi minuti fa. Quando, secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda bianca si è ribaltata nell'aiuola che costeggia la parte finale di via Iacopo da Benevento. Sul posto vigili del fuoco e 118.

IN AGGIORNAMENTO