Pistola brandita al Guacci, archiviata inchiesta su agente della penitenziaria L'episodio del 16 ottobre del 2021

Archiviata dal gip Gelsomina Palmieri, in linea con la richiesta del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, l'indagine a carico di un 50enne agente della polizia penitenziaria, di Benevento, ma in servizio fuori provincia, che il 16 ottobre dello scorso anno si era reso protagonista di un episodio che aveva creato allarme.

Quella mattina la polizia era intervenuta in via Calandra, indossando i giubbotti antiproiettile, dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo armato dinanzi al Liceo Guacci, dove era arrivato dopo che il figlio lo aveva allertato per telefono sostenendo di aver subito un'aggressione subita.

Fuggi fuggi generale, enorme la concitazione. Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, il poliziotto era stato fermato, dalle testimonianze era emerso che in precedenza aveva brandito dinanzi ad alcuni minori la pistola d'ordinanza. Secondo la ricostruzione dei fatti operata, tutto sarebbe avvenuto perchè due ragazzini avrebbero litigato ed uno di loro sarebbe stato colpito da un pugno. Aveva chiamato il genitore, che era subito accorso, tirando fuori l'arma. Da qui l'inchiesta che, come detto, ora è stata archiviata.