Svastica nazista su frammento lapideo alla base della Rocca dei Rettori Ferma condanna del presidente facente funzioni, Lombardi: "Indecente e vergognoso

Un gesto deplorevole, specialmente in un momento come questo quando l'Europa e il mondo intero vivono nella paura per la guerra in Ucraina, quello compiuto nelle scorse ore ai danni di un frammento lapideo di epoca romana insozzato con una svastica e non solo.

A darne notizia è il presidente della Provincia di Benevento facente funzioni, Nino Lombardi che ha espresso la propria profonda indignazione per l’atto vandalico perpetrato ai danni di un frammento lapideo di epoca romana collocato da secoli sulla facciata esterna del torrione longobardo della Rocca dei Rettori. Qualche imbecille ha disegnato i baffi a spazzolino sul volto in rilievo sulla pietra e una svastica.

“È indecente e vergognoso quello che è accaduto sia per la manifestazione di adesione ad una ideologia aberrante condannata dalla storia, sia per l’attacco insensato e criminale al nostro patrimonio culturale. Mi auguro che le telecamere di sorveglianza possano aiutare ad individuare l’autore dello scempio”.