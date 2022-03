Dammi i soldi che hai, se no ti incendio l'auto. E lui gli consegna 1500 euro Benevento. Presunta estorsione, chiusa l'indagine a carico di un 26enne

L'episodio risale a due anni fa: è finito al centro di una indagine diretta dal sostituto procuratore Donatella Palumbo, che ora l'ha conclusa, chiamando in causa, per una presunta estorsione, Eduardo Musco, 26 anni, di Benevento. Difeso dagli avvocati Antonio Leone e Luca Russo, il giovane è ritenuto il responsabile di quanto sarebbe accaduto in città il 3 marzo del 2020, quando avrebbe minacciato una persona per farle tirare fuori una somma di denaro.

“Dammi i soldi che tieni se no ti incendio l'auto”, avrebbe detto al malcapitato - è assistito dall'avvocato Fabio Russo-, che gli avrebbe consegnato i 1500 euro di cui era in possesso. A seguire, la denuncia e l'avvio di una inchiesta, affidata ai carabinieri, che adesso è terminata.

L'indagato ha ora venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogato o depositare memorie difensive; esaurita questa fase, il Pm potrà procedere all'eventuale richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti, sulla quale dovrà pronunciarsi il Gup al termine dell'udienza preliminare.