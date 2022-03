Colpi di pistola esplosi contro un'auto in sosta a Montesarchio Momenti di paura nella notte in via San Martino. Veicolo intestato a una donna, indagano carabinieri

Inquietante episodio la scorsa notte in via San Martino a Montesarchio dove qualcuno ha esploso cinque colpi di arma da fuoco contro l'auto di una donna. L'allarme è scattato intorno alle 3 quando alcuni residenti hanno udito i botti. Nel mirino la Fiat 500 che una donna aveva lasciato in sosta lungo la strada.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed ascoltato la proprietaria del veicolo centrato più volte. Durante i rilievi, infatti, gli investigatori hanno trovato cinque fori. Al termine del sopralluogo la 500 è stata sequestrata. Avviate le indagini si cerca ora di fare luce sul grave episodio.

Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori.

Proprio ieri, Montesarchio è stata l'ultima tappa della giornata nel Sannio di don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera contro tutte le mafie. L'attivista italiano, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele era arrivato a Benevento in mattinata, dove ha incontrato studenti, cittadini e istituzioni all'Istituto industriale, presso la chiesa Santa Maria della Verità al Rione Triggio e al Centro la Pace per ricordare Don Emilio Matarazzo. Visite accompagnate dal coordinamento di Libera Benevento che si erano poi concluse a San Martino Valle Caudina e in serata proprio a Montesarchio, nell'aula magna dell’Istituto Fermi.

Don Ciotti proprio da San Martino, teatro di un duplice tentato omicidio, seguito, dopo una settimana da un efferato omicidio nella vicina Cervinara, ha lanciato un accorato appello a istituzioni e cittadini affinchè si faccia rete contro il malaffare e per aiutare i giovani “che stanno vivendo un momento difficile”. Riaffermare la cultura della legalità, dunque, “con l'aiuto e l'impegno di tutti e non dei singoli”.

Si torna a sparare in Valle Caudina, a Montesarchio, come si ricorderà, nel pomeriggio del 13 gennaio, due persone erano rimaste ferite dai colpi di pistola esplosi da un commerciante, arrestato e poi rimesso in libertà. In quel caso si era trattato di contrasti con una ditta concorrente su chi dovesse caricare per prima la frutta.