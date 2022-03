Quell'Audi Rs8 fermata alla porte di Benevento con due donne e un uomo a bordo Intervento della polizia. Una occupante con un coltello. A poca distanza la sua Cinquecento in sosta

Quell'auto – un'Audi Rs8 – non poteva passare inosservata. Chissà se è stata fermata perchè ha richiamato l'attenzione, o perchè era già stata segnalata. A bordo due donne ed un uomo di Benevento, incappati in un controllo della polizia nei pressi del centro commerciale Leclerc, lungo la statale Appia.

Secondo una orima ricostruzione, i poliziotti hanno intimato l'alt e proceduto alla verifica del veicolo, risultato noleggiato in provincia di Napoli, e dei documenti degli occupanti. Uno dei quali – una donna- è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico che custodiva in una tasca del giubbotto che indossava.

Alla stessa era anche intestata una Cinquecento rinvenuta in sosta a poca distanza. Le tre persone sono state condotte in Questura, per i necessari accertamenti, poi la donna, che ha nominato come difensore l'avvocato Antonio Leone, è stata denunciata per la detenzione dell'arma.

E' l'epilogo di un episodio i cui termini restano ancora indefiniti, con una serie di domande senza risposta. A cominciare da quelle relative all'uso che sarebbe stato fatto di quell'Audi, e alla presenza di una seconda macchina. Era in programma qualcosa che l'intervento della polizia ha mandato in fumo? Un interrogativo che ora riempie l'attività investigativa.