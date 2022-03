Lei ha 13 anni in più e non vuole riallacciare la relazione, lui la perseguita Chiesto il rinvio a giudizio per stalking di un 30enne caudino

Lui 30 anni, lei tredici in più. Lui che insiste per riallacciare la loro relazione, lei che rifiuta e diventa il bersaglio di condotte ritenute persecutorie. Vanno dal gennaio del 2019 al febbraio del 2020 e sono al centro della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Maria Colucci, e questa mattina vagliata dal gup Gelsomina Palmieri, nei confronti di un giovane che risiede in un centro della Valle Caudina.

Al trentenne, difeso dagli avvocati Ettore Marcarelli e Pasquale Matera, vengono addebitati una serie di comportamenti che avrebbero precipitato la parte offesa in uno “stato di ansia e di paura”, costringendola a cambiare le sue abitudini di vita.

In particolare: oltre a tempestarla di telefonate, anche di notte, le avrebbe inviato tantissimi messaggi via whtasapp, chiedendo di riprendere il rapporto sentimentale. Inoltre, l'avrebbe pedinata e in una occasione avrebbe sferrato dei calci contro l'auto a bordo della quale si trovata l'ex compagna, peraltro i compagnia di un'amica. Non è finita: l'avrebbe attesa nei pressi dell'abitazione e l'avrebbe pesantemente offesa, poi avrebbe raggiunto lo studio presso il quale la malcapitata lavorava, colpendo la pora d'ingresso.