Dramma a Benevento. 37enne ucraino, in città da poche ore, trovato morto in casa L’uomo, dopo un lungo viaggio aveva raggiunto una familiare. Indagano i carabinieri

Tragedia questa mattina in un appartamento in via De Longis a Benevento per la morte di un 37enne ucraino arrivato in città da poche ore dopo un lungo viaggio. Sembra che l'uomo non provenisse dal fronte della guerra ma da un altro Stato, non è escluso la Repubblica Ceca. Questa mattina la drammatica scoperta fatta da una familiare che lo aveva accolto al suo arrivo al Rione Ferrovia.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'unità di rianimazione 118 della Croce rossa e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento. Tutto inutile, purtroppo, al loro arrivo il 37enne era già morto. Restano ora da capire le cause del decesso e l'esatta provenienza dell'ucraino e il tragitto fatto prima di arrivare nel Sannio. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri della Stazione di Benevento.

AGGIORNAMENTO

Al termine dei rilievi dei militari dell'Arma, che hanno ascoltato i familiari dell'uomo, residenti da anni a Benevento, la salma del 37enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Pio su disposizione del magistrato per eventuali ulteriori accertamenti medico legali.