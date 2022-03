"Io adesso vado a farmi la cocaina: tu stai zitta e rimani qui, altrimenti..." Un 40enne rinviato a giudizio per stalking all'ex compagna

Un anno fa era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla parte offesa, ora è stato rinviato a giudizio dal gup Maria Di Carlo. Stalking all'ex compagna, questa l'accusa dalla quale dovrà difendersi un 40enne di Paduli, difeso dall'avvocato Federico Paolucci, nel processo - partirà il 27 aprile – nato da una indagine del sostituto procuratore Donatella Palumbo e dei carabinieri della Stazione di Benevento.

Era stata avviata dopo la denuncia della donna, di Benevento - – è assistita dall'avvocato Fabio Russo -che ai militari aveva raccontato i comportamenti che lui avrebbe mantenuto, “spesso sotto l'effetto degli stupefacenti”, anche durante la loro relazione. Oltre a rivolgerle espressioni offensive (“Non sei buona...”), ne avrebbe controllato gli spostamenti – in una occasione avrebbe 'invitato' l'amico in sua compagnia a farla scendere subito dall'auto, “altrimenti ammazzo di botte te e lei”-, e l'avrebbe aggredita più volte, anche minacciandola di morte. “Io adesso vado a farmi la cocaina e tu stai zitta, non dici nulla e rimani qui, altrimenti...”

Condotte che sarebbero proseguite anche dopo la fine del rapporto sentimentale: nonostante il rifiuto della malcapitata,avrebbe continuato a perseguitarla. Diversi gli episodi contestati, una situazione che avrebbe determinato nella ex uno stato di ansia e di paura, costringendola ad “alterare le proprie abitudini di vita”.