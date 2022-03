Trattore cingolato si ribalta a Benevento, ferito un pensionato Momenti di paura tra Cretarossa e contrada San Cumano. Malcapitato in ospedale

Incidente agricolo questa mattina alle porte di Benevento. E' accaduto nella zona di Cretarossa, a contrada San Cumano. In codice rosso un pensionato travolto dal trattore che stava guidando in un terreno di famiglia. L'uomo stava preparando il fondo agricolo quando all'improvviso il trattore a cingoli Agriful sul quale si trovava è finito giù per una scarpata ribaltandosi. Il malcapitato è rimasto schiacciato dal carro in ferro del mezzo riportando ferite al bacino e alle gambe.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono stati i pompieri a sollevare il mezzo, mediante i cuscini vetter, per liberare il malcapitato che è stato poi affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasferito in ospedale. Sull'accaduto i carabinieri hanno avviato le indagini dopo aver effettuato un sopralluogo.