Somministra alcol a minore di 16 anni per la seconda volta: licenza sospesa Il provvedimento del questore di Benevento per il titolare di un circolo privato

Sospensione della Scia per dieci giorni per un circolo privato nella zona di via Mutarelli a Benevento. Un provvedimento che segue un altro che era stato adottato la scorsa settimana e che è stato nuovamente preso dal Questore di Benevento Edgardo Giobbi. Somministrazione di alcol a minori l'infrazione che anche questa volta è stata contestata al titolare dell'attività commerciale. Durante i controlli nello scorso fine settimana, infatti, i militari della Guardia di Finanza hanno accertato un nuovo caso di somministrazione di superalcolici ad una ragazzina, di età inferiore ai 16 anni che è stata poi affidata ai genitori. Provvedimento notificato oggi dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa. I conseguenti provvedimenti previsti dalla legge (sospensione della licenza fino a 3 mesi e sanzione pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro) dovranno essere applicati dal Comune di Benevento.