Abuso d'ufficio e falso, assolto il capo di un ufficio tecnico comunale Benevento. Il fatto non costituisce reato: la sentenza per Angelo Carmine Giordano

Circa tre anni fa era stato rinviato a giudizio, oggi è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto deciso dal Tribunale al termine del processo a carico di Angelo Carmine Giordano (avvocato Mauro Carrozzini), responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Fragneto Monforte, accusato di abuso d'ufficio e falso.

I fatti risalivano al 2015, il professionista era stato chiamato in causa da una indagine perchè, dopo un sopralluogo, avrebbe attestato l'esistenza del certificato di agibilità di un immobile destinato ad ospitare un centro di accoglienza per migranti minori non accompagnati gestito da due cooperative.

Questa mattina la discussione – il pm Giulio Barbato aveva proposto l'assoluzione per il mancato raggiungimento o l'insufficienza della prova, la difesa perchè il fatto non sussiste – e poi l'assoluzione di Giordano.