Società fallita, bancarotta documentale: condannato un 55enne Due anni, con rito abbreviato, la pena stabilita dal giudice Di Carlo. Assolto da altre due accuse

Condannato per bancarotta documentale, assolto, per non aver commesso il fatto, dalle accuse di bancarotta per distrazione e da quella di aver causato il dissesto. Due anni: è la pena stabilita dal giudice Maria Di Carlo, con rito abbreviato, per Eduardo Rossi (avvocato Viviana Olivieri), 55 anni, di Benevento, chiamato in causa come amministratore fino al marzo del 2012 della 'AG&G', dichiarata fallita dal Tribunale nel 2016.

Tre i capi di imputazione contestati a Rossi, riconosciuto responsabile solo del primo, relativo alla presunta sottrazione dei libri e delle scritture contabili, per non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

In particolare, sarebbe stata consegnata, secondo la Procura, solo una parte della documentazione riguardante il 2009 ed il 2010, e tutto ciò avrebbe provocato un pregiudizio ai creditori. Caduti invece gli altri addebiti a carico di Rossi, imputato di aver causato con dolo il fallimento della società e di bancarotta per distrazione.

Per la stessa vicenda è stata invece rinviata a giudizio un'altra persona, tirata in ballo, in concorso, come amministratore dal marzo del 2012. E' stata difesa d'ufficio dall'avvocato Mauro Carrozzini.