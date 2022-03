Fuochi pirotecnici, nessuna misura più per due persone di Paduli La decisione per Piero Colangelo, 57 anni, e Ruggero Messere, 36 anni

Revocato l'obbligo di firma al quale erano sottoposti Piero Colangelo (avvocato Antonio Leone), 57 anni, e Ruggero Messere (avvocati Leone e Domenico Vessichelli), 36 anni, le due persone di Paduli arrestate a dicembre dalla guardia di finanza, al termine di due distinti interventi, per detenzione illegale di fuochi pirotecnici.

Nel caso di Colangelo erano stati sequestrati 1534 pezzi per 58 chili di contenuto netto esplosivo di prodotti classificati 'F2' – 'F3' e 'F4' (con un rischio potenziale basso, medio ed elevato) e IV categoria, e 340 manufatti artigianali, per un peso lordo di 102 chili, mentre per Messere i sigilli erano stati apposti a 2286 pezzi per 58 chili di contenuto netto esplosivo dei prodotti classificati 'F2' – 'F3' e 'F4' (con un rischio potenziale basso, medio ed elevato) e a 129 manufatti artigianali di forma sferica e cilindrica per un peso lordo di 35 e passa chili.

Rapina, obbligo revocato ad un 30enne

Revocato dal Riesame l'obbligo di dimora a carico di Giuseppe De Rosa, 30 anni, accusato di rapina aggravata. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.