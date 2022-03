Arriva al San Pio un 33enne accoltellato, avviate le indagini Questa mattina a Benevento, indaga la Mobile

Non sarebbero gravi le condizioni della persona di Benevento arrivata questa mattinata al pronto soccorso del San Pio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - un 33enne -presentava una ferita da arma da taglio. La vittima avrebbe spiegato di essersi ferita accidentalmente all'inguine con un coltello caduto all'improvviso.

Avviate le indagini per stabilire la natura dell'episodio, accaduto in un'abitazione a Montorsi. Se dovesse essere escluso l'infortunio, l'attenzione sarebbe ovviamente puntata sul movente dell'accoltellamento, per risalire al responsabile del gesto. Al lavoro c'è la Squadra mobile.

