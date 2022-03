Blitz antidroga, dal carcere cinque indagati restano a bocca chiusa Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il 4 aprile interrogatori dei tre ai domiciliari

Si sono tutte avvalse della facoltà di non rispondere al gip Pietro Vinetti le cinque persone finite in carcere nell'operazione antidroga del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio e dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Tutti collegati a distanza, sono rimasti in silenzio Giuseppe Duilio (avvocato Enzapaola Catalano) 54 anni, di Montesarchio, Pietro Luciano (l'avvocato Teresa Meccariello ha depositato una memoria difensiva), 56 anni, di Bonea, Maurizio Arena, 44 anni, Marco Iovino, 57 anni, Gaetano Arena (avvocato Fucci), 42 anni, di Montesarchio – quest'ultimo detenuto a Messina -, tutti difesi dall'avvocato Vittorio Fucci

Destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere sono anche Maria Rosaria Barbato, 37 anni, ed il figlio, Luigi Franco, 21 anni, di Montesarchio, assistiti dall'avvocato Ettore Marcarelli, di cui si attende il rientro dall'Inghilterra: la donna è lì da un anno, il giovane da alcuni mesi.

Sono invece in programma il 4 aprile gli interrogatori di colro che sono stati sottoposti ai domiciliari: Carmine Riola (avvocato Massimiliano Cornacchione), 31 anni, Pasquale Ercole (avvocato Giovanni Adamo), 33 anni, e Manuel Campanile (avvocati Mario Cecere e Pierluigi Pugliese), 23 anni, di Montesarchio.

Nelle prossime ore, infine, si terrà la convalida dell'arresto bis di Iovino, scattato in flagranza perchè, durante la perquisizione, erano stati rinvenuti e sequestrati 200 grammi di cocaina, due pistole clandestine – una con matricola abrasa, l'altra alterata – e munizioni.