Scontro tra tre auto a contrada San Vitale, feriti e auto distrutte Ancora un sinistro lungo la provinciale che da Benevento conduce in Valle Vitulanese

È di almeno due persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera lungo via Vitulanese, a contrada San Vitale di Benevento dove tre auto si sono scontrate violentemente. Coinvolte una Fiat Panda, una Fiat Punto ed una Mercedes classe B. Violentissimo l'urto tra i veicoli. Distrutte una Fiat Punto ed una Fiat Panda che, in seguito all'urto si è capovolta sulla sede stradale. Ad avere la peggio un uomo, alla guida della Panda e la conducente della Mercedes. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, le ambulanze della croce rossa e della Misericordia 118 e i carabinieri. Non è la prima volta che lungo la trafficata strada provinciale vitulanese, proprio all'altezza di contrada San Vitale, si registrano incidenti.