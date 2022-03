Furto di rame dai locali della Sapa devastati da un incendio, due condanne Rito abbreviato: 1 anno, 9 mesi e 10 giorni per due cervinaresi

Il Pm aveva chiesto 1 anno e 6 mesi, il giudice Lignelli è andato oltre. Ed ha condannato con rito abbreviato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni Pietro Pietrovito (avvocato Rolando Iorio), 35 anni, e Domenico Savoia (avvocato Vincenza Falco), 43 anni, i due cervinaresi che i carabinieri della Compagnia di Montesarchio avevano arrestao, a metà dicembre del 2021, per il furto di 110 quintali di rame, ad Airola, nei capannoni sotto sequestro, in locazione alla Sapa, che erano stati devastati ad ottobre da uno spaventoso incendio (nella foto).

Per gli imputatii anche una multa di 1330 euro e il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Sapa, parte civile con l'avvocato Vincenzo Megna.

Come si ricorderà, Savoia era stato bloccato nell'immediatezza, mentre Pietrovito era stato rintracciato successivamente nella sua abitazione. Su ordine del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro erano finiti ai domiciliari, confermati dopo la convalida del gip Maria Di Carlo – è la misura alla quale sono ancora sottoposti-.

Entrambi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, Savoia aveva sostenuto in una dichiarazione spontanea di aver trovato in strada il rame scovato a bordo del mezzo che conduceva, escludendo di conoscerne la provenienza. Vivo raccogliendo anche il ferro vecchio, aveva aggiunto, non ho rubato io il rame perchè, zoppicando, non sarei mai riuscito ad arrampicarmi e ad introdurmi nello stabilimento.

Oggi la conclusione del processo e le due condanne.