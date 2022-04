Torna da Napoli con ovuli di eroina nascosti negli slip, arrestato un 61enne Ai domiciliari un uomo di Apice, fermato dai carabinieri della Compagnia di Benevento

L'aveva nascosta negli slip, ma è stato inutile. E Olindo Castelluccio, un 61enne di Apice, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, era alla guida di una Lancia Musa con la quale stava tornando da Napoli quando, all'altezza della rotonda dei Pentri, a Benevento, i militari gli hanno intimato l'alt.

La perquisizione personale e della macchina ha consentito di rinvenire e sequestrare un involucro di cellophane, contenente 30 ovuli con 45 grammi di eroina, che custodiva nell'indumento intimo.

Condotto in caserma, il 61enne è stato dichiarato in arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del sostituto procuratore Assunta Tillo, sottoposto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. E' difeso dall'avvocato Fabio Russo.