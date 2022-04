Principio d'incendio su un pullman di linea a San Lorenzo Maggiore Fiamme nel vano motore, passeggeri messi in sicurezza

Momenti di paura questa mattina su un bus extraurbano delle linee Air per un principio d'incendio che ha interessato il vano motore del mezzo sul quale viaggiavano una decina di persone. Ad attirare l'attenzione dell'autista sono stati dapprima i clienti di un bar che si erano accorti del fumo che fuoriusciva dalla parte posteriore del pullman. L'autista ha immediatamente arrestato la marcia e fatto scendere mettendo i viaggiatori. Successivamente con un estintore che aveva in dotazione ha cominciato a spegnere le fiamme al pari dei carabinieri accorsi sul posto. Operazioni che hanno evitato che il fuoco si propagasse a tutto il mezzo in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco dal distaccamento di Telese Terme che hanno poi messo in sicurezza e raffreddato il vano motore del bus poi portato via con un mezzo del soccorso stradale. Ad innescare le fiamme un guasto meccanico.