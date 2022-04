Batterie ioni di litio, Parente si difende: ne ho comprate 2, poi ho avuto dubbi Interrogato il 55enne di Frasso Telesino finito in carcere per ricettazione su ordine Gip di Milano

Ha risposto alle domande del Gip di Milano, che qualche giorno fa ne ha ordinato l'arresto in carcere, al pari di altre undici persone, Mirco Parente, 55 anni, di Frasso Telesino, al quale è stata addebitata la ricettazione, prospettata per l'acquisto di quattro batterie agli ioni di litio rubate dai ciclomotori di proprietà della 'Cityscoot', in servizio di scooter sharing nel capoluogo lombardo. Batterie del valore di 1000 euro ciascuna, contenenti, appunto, celle agli ioni di litio che possono essere riassemblate su monopattini elettrici, bici elettriche e sigarette elettroniche. Secondo gli inquirenti, il danno subito dallla società ammonterebbe a oltre 350mila euro,

Difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, che ha chiesto per il suo assistito una misura meno afflittiva, Parente, che lavora nel settore delle batterie, ha sostenuto, collegato a distanza dalla casa circondariae di contrada Capodimonte, di essere stato contattato da un indagato che gli ha proposto un primo acquisto al prezzo di 100 euro, al quale ne era seguito un altro, sempre per lo stesso importo.

Ha però aggiunto che nella seconda occasione, dopo aver chiesto assicurazioni sulla liceità della provenienza delle batterie, aveva iniziato a nutrire più di un dubbio, soprattutto dopo aver ascoltato il suo interlocutore parlare di Gps e di arresti. Ecco perchè, ha concluso, aveva bloccato altre due ordinazioni. I fatti che gli sono stati contestati sarebbero accaduti tra Milano e Cerreto sannita dal 14 aprile del 2021.