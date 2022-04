Dopo la mamma, il figlio. Torna dalla Francia e va dai carabinieri: arrestato Inchiesta antidroga, ordinanza in carcere per Luigi Franco, 21 anni, di Montesarchio

Dopo la mamma, il figlio. Lei - Maria Rosaria Barbato, 37 anni, di Montesarchio era rientrata ieri dall'Inghilterra e si era presentata ai carabinieri; lui - Luigi Franco, 21 anni- lo ha fatto oggi: dalla Francia, dove si trovava da alcuni mesi, ha di nuovo messo piede nel Sannio e, sempre con la mediazione dell'avvocato Ettore Marcarelli, che assiste entrambi, si è costituito. E anche per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di contrada Capodimonte.

Completato, dunque, il quadro dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sette persone tirate in ballo da una indagine antidroga dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Una inchiesta diretta dal sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, sfociata anche negli arresti domiciliari disposti dal gip Pietro Vinetti per altri tre indagati, interrogati questa mattina (vedi altro servizio).