Statale 87 Benevento - Campobasso. Auto contro un muro: ferite due donne Incidente stradale tra gli svincoli per Pontelandolfo e Morcone: grave una 61enne

E' di due donne ferite e trasportate al San Pio di Benevento e al Fatebenefratelli il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio alla località Zingara Morta tra le uscite di Pontelandolfo e Morcone, lungo la Statale 87 che da Benevento conduce a Campobasso. Una sola auto coinvolta con a bordo una 61enne ed una 31enne. Secondo una prima ipotesi e per cause ancora in corso di accertamento, la conducente di una Toyota Yaris ha perso il controllo del veicolo che si è poi schiantato contro un muretto e il guardrail. Violento l'impatto che ha catapultato la Yaris al centro della carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e della Misericordia, i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, gli agenti della polizia stradale e i carabinieri. Complesse le operazioni di soccorso per una delle persone ferite rimaste incastrate nell'abitacolo. Soccorse, per entrambe si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Saranno ora i rilievi della Polizia stradale a dover restituire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

IN AGGIORNAMENTO