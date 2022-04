Intonaco e mattoni caduti in una classe, lunedì sopralluogo Provincia - studenti FOTO - Questa mattina i rappresentanti dell'Alberghiero hanno incontrato vertici del settore Tecnico

Lunedì ci sarà un incontro e un sopralluogo tra i vertici dell'istituto Alberghiero “Le Streghe di Benevento, i rappresentanti degli studenti e i tecnici della Provincia di Benevento. La novità è emersa questa mattina durante un incontro in Provincia chiesto ed immediatamente ottenuto dai rappresentanti degli studenti dell'istituto dove nella giornata di martedì si era staccato un pezzo di intonaco, cemento e pignatte del solaio all'interno di un'aula dove c'erano ancora gli studenti.

Una rappresentanza di studenti ha raggiunto gli uffici Tecnici della Provincia di Benevento di piazzale Carducci e chiesto di poter interloquire con il settore di competenza per i lavori all'interno delle scuole. Una richiesta esaudita nel giro di qualche secondo. A ricevere gli studenti è stato il dirigente tecnico dell'Ente, l'ingegnere Angelo Panarese con un altro dirigente, l'architetto Gaetano Caporaso. I rappresentanti dell'Alberghiero Le Streghe hanno prospettato i loro dubbi circa le condizioni della sede ex Marco Polo che ospita la succursale del triennio ed hanno chiesto una verifica strutturale più accurata. “Ieri – ha spiegato la rappresentante Asia Pisano – hanno giustamente chiuso la classe interessata dal crollo ma noi chiediamo una verifica anche negli altri ambienti della scuola”. La rappresentante d'istituto, accompagnata da altri colleghi ha infatti rimarcato “di aver mandato nei mesi scorsi una relazione circa le condizioni di alcune aule e ambienti della scuola ma di non aver ricevuto risposte”.

E' stato l'ingegnere Giordano a spiegare tecnicamente l'accaduto dell'altro giorno e la necessità di intervenire in numerose scuole di Benevento. Ora si darà la priorità all'istituto Alberghiero, dove peraltro non essendoci docenti tecnici, ovvero ingegneri e architetti, richiede la presenza dei tecnici dell'Ente. “Lunedì con l'architetto Caporaso effettueremo un nuovo sopralluogo nella struttura insieme agli studenti” ha dichiarato al termine dell'incontro il dirigente della Rocca dei Rettori che ha poi aggiunto: “Ieri sono stati effettuati dei controlli ed abbiamo avvisato anche la ditta. Vogliamo anche realizzare una sorta di controsoffittatura per scongiurare eventuali altre cadute di materiali”.

Soddisfatti gli studenti e i rappresentanti che hanno ringraziato l'ingegnere Giordano per la celerità della risposta. “Ora attendiamo lunedì quando parteciperemo al nuovo sopralluogo, con la speranza che tutto possa risolversi nel più breve tempo possibile” ha concluso Pisano prima di lasciare gli uffici di piazzale Carducci per rendicontare agli altri studenti l'esito dell'incontro.