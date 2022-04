Accusato dall'ex moglie, 45enne ora può vedere i figli minori La decisione del competente Tribunale di Napoli

In attesa di conoscere l'esito dell'indagine a suo carico, di cui è stata qualche giorno fa decisa una proroga per altri sei mesi, ora può vedere i figli minori. E' quanto disposto dal competente Tribunale di Napoli, che ha accolto la richiesta degli avvocati Stefania Pavone e Camillo Cancellario, per il 45enne della provincia di Avellino che l'ex moglie ha accusato d maltrattamenti e abusi sessuali.

Si tratta della storia che a dicembre era rimbalzata a livello nazionale per un passaggio della motivazione con la quale il sostituto procuratore Flavia Felaco aveva proposto l'archiviazione dell'inchiesta, alla quale si era opposta la parte offesa con l'avvocato Michele Sarno. Lo scorso 1 aprile la camera di consiglio dinanzi al gip Pietro Vinetti, al quale il pm Maria Colucci ha chiesto, ottenendolo, il prosieguo dell'attività investigativa per la mancanza, agli atti, di un dvd, danneggiato, contenente la deposizione di un figlio minore della coppia e l'interrogatorio dell'indagato.