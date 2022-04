Furibonda lite a fine partita, Daspo per tre stewards Il provvedimento del Questore di Benevento

Tre stewards, uno della provincia di Avellino e due della provincia di Barletta – Andria e Trani Raggiunti sono stati colpiti da un provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Benevento Edgardo Giobbi, e per questo non potranno svolgere la loro attività, per 3 anni. Secondo l'accusa, i tre la sera del 16 febbraio scorso, al termine dell’incontro di calcio Benevento – Ascoli, durante le fasi di deflusso del pubblico dallo Stadio Ciro Vigorito, dopo un’accesa discussione, erano passati alle vie di fatto dando vita, nella zona della “curva sud”, ad uno scontro fisico.

L’intera vicenda aveva costretto gli altri stewards presenti sul posto a distogliere l’attenzione dai loro compiti di sorveglianza per interporsi tra i contendenti ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Solo l’intervento delle forze di polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico consentì di ristabilire la calma.