Ingiurie, molestie e percosse alla ex, divieto di avvicinamento per un 30enne L'uomo è indiziato Atti persecutori e lesioni personali aggravate

Atti persecutori e lesioni personali aggravate le ipotesi di reato prospettate a carico di un 30enne ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla sua abitazione di residenza ed ai luoghi da ella abitualmente frequentati. Nei suoi confronti un provvedimento firmato dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura che sta conducendo le indagini con i carabinieri. Misura cautelare eseguita dai carabinieri della Stazione di Colle Sannita, diretti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo.le indagini sono state avviate a febbraio scorso dopo la denuncia di una donna. Secondo l'accusa, l'indagato, dopo l’interruzione della loro relazione sentimentale, dal 2017 al febbraio 2022, si sarebbe reso responsabile di ingiurie, molestie e percosse “che avevano ingenerato nella donna un fondato timore per la sua incolumità – spiega in una nota il Procuratore Capo Aldo Policastro -, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. In un’ultima occasione precedente alla denuncia, l’uomo aveva aggredito la donna provocandole lesioni che l’avevano costretta a recarsi in ospedale”.