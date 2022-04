Casa a luci rosse alle porte di Benevento, operazione della Squadra Mobile Identificate le escort straniere e denunciata la proprietaria. Sequestrato un proiettili calibro 9

Una “casa a luci rosse” alla periferia di Benevento è stata scoperta dagli agenti della Squadra Mobile che hanno denunciato la proprietaria per favoreggiamento della prostituzione e anche per possesso di un proiettile, ed identificato un'altra donna straniera. Un'attività, quella delle due, che viene definita dagli investigatori “piuttosto intensa” e pubblicizzata su alcune piattaforme web, sulle quali le escort di nazionalità straniera e con nomi d’arte fantasiosi ed ammiccanti, proponevano prestazioni sessuali e pubblicavano anche foto esplicite.

Durante il controllo sono state identificate due cittadine straniere da molti anni residenti i Italia. Per una di loro, proprietaria dell’appartamento è scattata la denuncia in quanto, nell’abitazione, al momento dell’operazione di polizia, c'era un uomo in procinto di usufruire delle prestazioni offerte.

Operazione scattata anche dopo le tante segnalazioni arrivate in Questura che ha interrotto l’imbarazzante andirivieni di uomini di ogni età, alla evidente ricerca di compagnia e restitutito tranquillità ai residenti.

Nel corso della perquisizione, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata una cartuccia caibro 9 parabellum, illegalmente detenuta dalla proprietaria dell’abitazione, denunciata anche per questo reato.