Sesso a pagamento, la serata sfortunata di un 50enne: 'maledetta' Polizia Benevento. Blitz antiprostituzione della Mobile, l'uomo era nella casa di due colombiane

A dir poco sfortunato. Tra i tanti clienti che, a quanto pare, frequentavano quella casa, è toccato a lui dover provare un comprensibile imbarazzo. Era arrivato da qualche minuto, stava attendendo che la serata assumesse la piega per la quale era disposto a pagare, quando si è trovato di fronte gli agenti della Mobile con il loro dirigente Flavio Tranquillo. Lui, un cinquantenne di Benevento, è rimasto di stucco.

Certo che avrà imprecato alla malasorte, come non farlo quando, ad un tratto, naufraga completamente la serata che avevi programmato. Avrebbe voluto sparire d'incanto, a fatica ha risposto alle domande, non negando il motivo per il quale si trovava lì, in quell'abitazione nella quale, secondo gli investigatori, veniva esercitata la prostituzione.

Lui l'aveva saputo, forse attraverso il classico passaparola o, magari, l'annuncio in rete, ed aveva deciso – chissà se era la sua prima volta – di usufruire delle prestazioni di due colombiane, una delle quali definita attraente. Entrambe da tempo in Italia, una di loro da anni nel capoluogo sannita, alla cui periferia- in una contrada- aveva acquistato un appartamento: per lei, assistita dall'avvocato Albina De Nisi, la denuncia per una ipotesi di favoreggiamento della prostituzione.

Impossibile non notare la presenza delle due straniere, inevitabili le allusioni, i sorrisi ammiccanti dei condomini e dei vicini rispetto all'andirivieni, i commenti sugli uomini di tutti i tipi che facevano tappa in quello stabile, alla ricerca di un momento di spensieratezza, da conquistare sborsando dai 50 ai 150 euro. Chissà quanti ne era pronto a scucire quel 50enne che, tornato a casa con le pive nel sacco, si starà ancora chiedendo perchè diavolo sia capitato proprio a lui di doversi imbattere nella polizia.

Un piccolo episodio di vita, un fenomeno, quello del meretricio tra le mura domestiche, che a Benevento è molto più ampio di quanto si immagini.