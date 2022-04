Controlli nel Fortore, multe e patenti ritirate dai carabinieri Denunciato un giovane trovato alla guida ubriaco

Una persona denunciata e decine di automobilisti identificati il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Verifiche anche mediante l'utilizzo dell'etilometro. 95 i veicoli controllati al pari di 126 persone e 26 esercizi pubblici.

In particolare i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un giovane per guida sotto l’influenza dell’alcool poiché riscontrato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, con consequenziale ritiro della patente. I carabinieri hanno elevato anche una sanzione amministrativa di oltre cinquecento euro, sempre per guida sotto l’influenza dell’alcool, nei confronti di un altro giovane fortorino trovato alla guida con tasso alcolemico inferiore a 0,8. Anche in questo caso è stata ritirata la patente di guida.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono state complessivamente elevate dieci sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada. Sono state sequestrate amministrativamente due auto per mancanza della copertura assicurativa; è stata ritirata una patente di guida per sorpasso pericoloso in curva su striscia continua e sono state elevate multe per mancato uso delle cinture di sicurezza, non rispetto del semaforo rosso ed omessa revisione.