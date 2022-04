Droga e armi, annullata con rinvio condanna per un 51enne L'uomo era stato fermato per detenzione di droga e detenzione illegale di due fucili e una pistola

Sentenza annullata e rinvio innanzi ad una diversa sezione della Corte d’Appello di Napoli. Questa la decisione dei giudici della Corte di Cassazione per Nicola Ciervo (avvocato Vittorio Fucci), di 51 anni, di Sant'Agata de' Goti.

La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato per ben 2 volte la sentenza di condanna a 2 anni e 3 mesi a carico dell'imputato finito al centro delle attenzioni investigative e arrestato per una presunta detenzione di 406 grammi di sostanza stupefacente e del reato di porto e detenzione illegale, presso la propria abitazione e la propria officina, di 2 fucili calibro 16, di una pistola e di oltre 80 cartucce per fucili e pistole. Nelle ultime ore la decisione della Cassazione che ha annullato la seconda sentenza della Corte d’Appello di Napoli, disponendo il rinvio innanzi ad una diversa sezione della Corte d’Appello di Napoli.