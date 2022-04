La Polizia celebra i 170 anni. Il Questore Giobbi: "Bello rifarlo tra la gente" FOTO - La cerimonia nella splendida cornice del Teatro Romano. "Bilancio positivo e massimo impegno"

Celebrato questa mattina a Benevento, nella splendida cornice del Teatro Romano il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “Siamo contenti di celebrare i 170 anni all'aperto, in mezzo alla gente e in questo posto così bello e storicamente importante” ha esordito il Questore di Benevento, Edgardo Giobbi che ha rimarcato come il bilancio sia stato positivo grazie “ alle linee operative che stanno restituendo risultati sia in città che in tutti i centri della provincia”.

Sul fronte dell'organizzazione interna il dottore Giobbi ha anche spiegato: “Stiamo cercando di rimodulare internamente gli Uffici e i servizi della Questura per via della carenza del personale che ormai è diventata strutturale e cerchiamo mediante moderni processi di management di poter fornire con costanza tutte le attività a tutela della collettività”.

Dopo la lettura dei messaggi istituzionali, il questore Giobbi ha preso la parola. Inevitabile, in questo momento storico un pensiero alla situazione in Ucraina: “Nel profondo rispetto delle vittime della guerra in Ucraina abbiamo organizzato un evento essenziale manifestando al contempo un sincero sentimento di tristezza e dolore”.

Il Questore ha ringraziato le autorità presenti, a partire dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, il presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi, il procuratore capo Aldo Policastro e tutti i vertici delle forze dell'ordine presenti al pari del sindaco di Benevento Clemente Mastella – tra gli altri presenti anche la senatrice Sandra Lonardo e il deputato Pasquale Maglione -. Sui gradoni del Teatro Romano tanti gli alunni arrivati da alcune scuole sannite e i sindaci. Il numero uno degli Uffici di via De Caro ha voluto ringraziare i sindacati, l'associazione nazionale della polizia di stato e ricordato, con una deposizione di una corona dinanzi al monumento in Questura, i caduti del Corpo.

Nel suo discorso, il questore Edgardo Giobbi ha snocciolato alcune delle tante attività svolte nell'ultimo anno con un attenzione particolare all'ordine e alla sicurezza pubblica. “Nel corso del 2021 e fino ad oggi sono state effettuate circa 2mila ordinanze con decine e decine di tavoli tecnici. Un impegno enorme – ha rimarcato il dottore Giobbi - possibile solo grazie allo spirito di abnegazione degli appartenenti della Polizia di stato di Benevento”.

Rimodulati tutti i servizi di ordine pubblico e in particolare “quelli relativi alla movida del fine settimana per garantire sicurezza a tutti i cittadini e individuare chi si è reso protagonista di comportamenti incivili. Il piano di azione che vede impegnate tutte le forze di polizia e le polizie locali ha consentito di identificare e sanzionare tutti i responsabili degli episodi. Dal mio insediamento ho firmato 9 Dacur (Daspo urbano) per Benevento e 21 per persone della provincia. Provvedimenti – ha spiegato il questore - che impediscono ai teppisti di frequentare quei luoghi dove hanno tenuto comportamenti extra legge”.

Riferimento anche agli episodi sanzionati di vendita di alcolici ai minori anche di anni 16: “Fenomeno continuerà ad essere contrastato con sempre più vigore. A partire dal mese di ottobre 2021 ho adottato quattro provvedimenti per gli esercenti. Un problema che deve essere affrontato tutti gli enti preposti. Assicuro – ha concluso il questore Edgardo Giobbi - fin da ora che per il futuro il nostro impegno sarà sempre lo stesso”.

Di seguito i premiati durante la cerimonia

UFFICIO GABINETTO

Vicesovrintendente Daniela Mottola - Encomio

U.P.G.S.P.

Assistente Capo Saverio Cardone – Encomio Solenne

DIVISIONE ANTICRIMINE

Ispettore superiore Mallio Carbone - Encomio

D.I.G.O.S.

Ispettore superiore Giovanni Inglese – Encomio

SQUADRA MOBILE

Ispettore Gerardo Bocchino – Encomio Solenne

vice ispettore Maria Giovanna Vessichelli – Encomio

Vice sovrintendente Oscar Garzone - Encomio

Assistente capo Alessandro Bocchino – Encomio

assistente capo Gianluca De Ioanni - Encomio

Assistente capo Salvatore Losco.

COMMISSARIATO TELESE TERME

Sovrintendente Giuseppe Izzo – Encomio Solenne

assistente capo Luigi Vaccaro - Encomio Solenne

POLIZIA STRADALE

Assistente capo Massimo Iadanza – Encomio Solenne