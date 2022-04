Impatto violentissimo tra due auto, paura lungo la Fondovalle Isclero Scontro tra due Opel a Sant'Agata dei Goti. Ferite due persone di San Lorenzello e Telese

Momenti di paura, questo pomeriggio, lungo la Fondovalle Isclero, in territorio di Sant'Agata dei Goti, per un incidente tra due auto che ha fatto temere il peggio.

E' accaduto all'altezza dell'uscita dell'ospedale, dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Opel Grandland, che procedeva in direzionen Caserta, e una Opel Meriva che viaggiava in senso opposto, guidate da due uomini di San Lorenzello e Telese Terme. L'impatto è stato particolarmente violento, evidenti i danni subiti dalle macchine.

Nulla di grave, per fortuna, per i conducenti, che hanno riportato contusioni e lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi. Tra le ipotesi quella di un blocco del servosterzo di uno dei veicoli.