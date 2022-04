Controlli intensificati nel Sannio a Pasqua Comitato per l'ordine e sicurezza presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano

In vista della Pasqua nel Sannio saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. La decisione è emersa questo pomeriggio al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano. Al vertice hanno partecipato il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro, il questore Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dei Carabinieri, Germano Passafiume, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Eugenio Bua ed il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco.

Al centro del vertice la tutela generale dell’ordine e della sicurezza pubblica, in un quadro di rispetto delle attuali misure anti contagio.

Al riguardo, è stata concordata “l’intensificazione delle attività di prevenzione generale e di vigilanza degli obiettivi sensibili, unitamente alla sensibilizzazione delle misure di controllo del territorio con il concorso coordinato della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con l’impiego di unità speciali ed il consueto, prezioso supporto dei Corpi di Polizia Locale. Particolare attenzione – ha spiegato il Prefetto Torlontano - sarà riservata alle arterie caratterizzate da maggiore afflusso veicolare ed alle località dove sono ubicate chiese, santuari e simboli della cristianità, presso cui si svolgono le tradizionali cerimonie religiose, nonché ai monumenti, musei e luoghi di interesse turistico. Per quanto concerne Benevento, il vicesindaco De Pierro ha evidenziato che con ordinanza sindacale è stato disposto, in occasione della tradizionale “Processione del Cristo Morto” in programma venerdì 15 aprile prossimo, cerimonia particolarmente partecipata dalla comunità locale, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) da parte dei fedeli, al fine di prevenire e contenere la diffusione del Covid-19 e garantire lo svolgimento del tradizionale evento religioso in condizioni di sicurezza sanitaria.

Nella riunione odierna sono stati, inoltre, concordati mirati servizi ai fini della prevenzione e del contrasto delle violazioni al codice della strada con l’obiettivo di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità in relazione al prevedibile incremento del traffico veicolare. Nel ringraziare i responsabili provinciali delle Forze di Polizia per l’impegno sinora profuso, il Prefetto ha chiesto “uno sforzo straordinario per innalzare ulteriormente il livello di attenzione e porre in essere, in occasione delle prossime festività, un controllo ancora più incisivo del territorio provinciale, al fine di assicurare il contrasto dei reati predatori, in particolare nelle aree più complesse sul piano della sicurezza”.