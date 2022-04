Principio d'incendio all'interno di un'auto a Solopaca, è giallo Il fuoco ha danneggiate i sedili posteriori di un'utilitaria lasciata in sosta lungo la strada

Una bruciatura che ha interessato i sedili posteriori di un'utilitaria ha fatto scattare l'allarme all'alba di oggi a Solopaca. Ad accorgersi dell'accaduto è stato un pensionato. Nel riprendere la sua auto lasciata in sosta lungo via Bebiana, l'uomo si è accorta che i sedili posteriori presentavano i chiari segni di bruciature. L'incendio, che evidentemente si era auto estinto, ha comunque danneggiato la tappezzeria. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'accaduto che segue l'incendio che a fine marzo aveva distrutto cinque auto di un unico nucleo familiare. Anche in quel caso indagini affidate ai carabinieri. Come sempre in questi casi, per l'episodio di questa mattina, nessuna ipotesi viene tralasciata e non si esclude si possa trattare di un gesto doloso.