Investito in piazza Risorgimento, muore dopo 4 mesi: il fratello chiede autopsia Al San Pio il decesso di R. S., 69 anni, di Benevento

E' morto quattro mesi dopo l'incidente del quale era rimasto vittima. Ha smesso di battere per sempre due giorni fa, al San Pio, il cuore di R.S. 69 anni ancora da compiere, di Benevento, il cui fratello, assistito dall'avvocato Luigi Giuliano, ha presentato una denuncia ai carabinieri, chiedendo che venga effettuata l'autopsia.

E' il tragico epilogo di un episodio accaduto lo scorso 14 dicembre, quando il malcapitato era stato investito da una Fiat condotta da una professionista, mentre in piazza Risorgimento, all'angolo con via XXIV Maggio, si accingeva ad attraversare la strada in compagnia di un'altra persona rimasta . ferita in modo più lieve. Gravi, invece, le conseguenze subite dal pensionato.

Era stato trasportato al San Pio, dal quale era stato dimesso il 29 dicembre con la diagnosi di tetraplegia da trauma cervicale. Successivamente era stato ricoverato alla clinica Maugeri, per la riabilitazione, ma, avendo contratto il Covid, il 14 marzo era tornato nuovamente al San Pio, in terapia intensiva, dove è deceduto.

Una vicenda al vaglio del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri. Attenzione puntata sulla cartella clinica del paziente, in attesa che venga fissato, come è probabile, l'esame autoptico.