Accusato di usura ad un commerciante, rinviato a giudizio La decisione per un 57enne

Rinviato a giudizio, così come aveva chiesto il sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, Giovanni Coretti, 57 anni, di Sant'Angelo a Cupolo, accusato di una presunta usura. Difeso dagli avvocati Nico Colangelo e Pasquale Tarricone, è stato chiamato in causa da una indagine della guardia di finanza avviata dopo una denuncia presentata alla fine del 2013 da un commerciante, assistito dall'avvocato Luigi Lombardi.

I fatti vanno dall'ottobre del 2009 al 2014: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, a fronte di prestiti di denaro per 1150 euro elargiti in più occasioni i favore della parte offesa, avrebbe richiesto ed ottenuto, almeno in parte, la somma di 3400 euro, di cui 2250 come interessi ed il resto per sorta capitale, con l'applicazione di tassi di interesse ritenuti superiori a quelli stabiliti dalla legge.

Addebiti che l'interessato ha sempree respinto. Questa mattina la conclusione dell'udienza preliminare e la decisione del gup Pietro Vinetti: il processo partirà il 15 dicembre.