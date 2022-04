Annullamento 'bis' del sequestro di beni per un imprenditore Nuova decisione del Riesame

Nuovamente annullato dal Riesame il sequestro preventivo di beni e valori , per un importo di 541mila euro, effettuato dai finanzieri di Ariano Irpino a carico del titolare di una nota azienda di mobili. Il Riesame di Benevento, in diversa composizione, è stato chiamato a pronunciarsi ulteriormente perchè la Cassazione, accogliendo il ricorso del Pm, aveva annullato il dissequestro deciso nel luglio dello scorso anno, quando era stato accolto il ricorso dell'avvocato Sergio Rando. Palla ancora al Tribunale, dunque, con lo stesso esito di circa un anno fa.

Nel mirino il mancato versamento dell'Iva: in particolare, la società, “pur avendo dichiarato, per l’anno di imposta 2017, Iva a debito per 541mila euro, ne ometteva il versamento oltre a riportare un credito Iva non spettante da utilizzare in compensazione”. Secondo la difesa, un pagamento non dovuto perchè antecedente all'istanza di concordato depositata nel 2018, con la quale vengono cristallizzati i debiti precedenti.