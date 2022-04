Jeep Renegade contro camion dei rifiuti, ferito un 32enne Incidente stradale nella notte lungo via Variante a Moiano, in Valle Caudina

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale il 32enne della provincia di Caserta rimasto ferito nell'incidente stradale registrato questa notte a Moiano. È accaduto dopo l'una in via Variante. L'uomo era alla guida di una Jeep Renegade quando, per cause ora in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo dell'auto, è finito contro un camion adibito alla raccolta dei rifiuti che si trovava in strada. Violento l'impatto. Il fuoristrada è finito contro l'autocompattatore e contro il muretto di recinzione di una proprietà. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri. Dopo aver estratto il malcapitato dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dello scontro.