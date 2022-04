Benevento. Fiamme in una struttura a Pontecorvo, danni e paura per i residenti FOTO L'incendio avrebbe interessato anche un'azienda che costruisce serramenti. Famiglie allontanate

Momenti di paura questo pomeriggio di Pasqua a contrada Pontecorvo, lungo la Statale Appia, alle porte di Benevento, per un vasto incendio che ha interessato i locali al piano terra di uno stabile. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, hanno attaccato anche un'attività dove si realizzano infissi in alluminio e legno. La paura è stata tanta per i residenti della palazzina e delle case vicine per il denso fumo che si è sprigionato dal rogo. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 quando tutti erano in casa per il pranzo di Pasqua. Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale, gli agenti della Volante, i carabinieri e l'Unità di rianimazione del 118 Croce Rossa. Dal luogo interessato dall'incendio si è innalzata una nube di fumo poi spazzata via dalle forti raffiche di vento. Proprio a causa del fumo i residenti delle abitazioni attigue sono stati fatti uscire ed hanno raggiunto un piazzale, luogo sicuro in attesa che i vigili del fuoco effettuassero tutte le operazioni di spegnimento. Per fortuna, allo stato, non si registrano persone ferite. Resta ora da capire in quale dei locali l'incendio sia divampato e le attività interessate.

IN AGGIORNAMENTO