Entra con violenza in una abitazione e la occupa, assolta una 29enne Benevento. Violazione obbligo di firma, assolto ancora Mimmo Franzese

Era accusata di essere entrata con violenza in una abitazione e di averla occupata. E' l'imputazione contestata ad Alba Verdino (avvocato Antonio Leone), 29 anni di Paduli. Questa mattina la conclusione del processo dinanzi al giudice Sergio Pezza, che l'ha assolta.

+++

BENEVENTO IN AMICHEVOLE A PINZOLO, "HA VIOLATO L'OBBLIGO DI FIRMA":

ANCORA ASSOLTO MIMMO FRANZESE

Un mese fa era stato il giudice Fallarino ad assolverlo perchè il fatto non costituisce reato, oggi il giudice Pezza, e stavolta perchè il fatto non sussiste. Identica l'accusa per Domenico Franzese (avvocato Domenico Russo), 43 anni, di Benevento: aver violato l'obbligo di firma, al quale era sottoposto, con il Daspo, per un episodio accaduto il 29 ottobre del 2017 prima di Benevento – Lazio che gli era costato anche l'addebito di violenza privata, dal quale era poi stato assolto. Secondo gli inquirenti, l'11 ed il 16 luglio del 2019, mentre il Benevento era impegnato, a Pinzolo, in due amichevoli con la squadra locale ed il Las Vegas, Franzese non si sarebbe presentato in Questura. Nel precedente processo, invece, l'imputazione era relativa al 16 marzo del 2019, in occasione di Benevento – Spezia.