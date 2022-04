Indagine antidroga: lui condannato, assolta la moglie 3 anni e 6 mesi a Giuliano Petillo, 58 anni, di Benevento. Non ha commesso il fatto Elena Altivalle

Lui è stato condannato, lei assolta. E' la sentenza del giudice Francesca Telaro, che ha inflitto 3 anni e 6 mesi - in contnuazione con un'altra condanna, spiega il suo legale - a Giuliano Petillo, 58 anni, ed ha assolto, per non aver commesso il fatto, la moglie, Elena Altivalle, 45 anni, di Benevento.

Difesi dagli avvocati Vittorio Fucci e Anna Corraro, erano stati chiamati in causa da una indagine antidroga della guardia di finanza che nel 2017 era sfociata nel rinvenimento in uno spazio condominiale di una ventina di panetti di hashish, sequestrati al pari di una somma di denaro, un sistema integrato di videoripresa, un bilancino di precisione. Ora la conclusione del processo, con il Pm che aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi per Petilo ed ad 1 anno e 6 mesi per Altivalle.

+++

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO; ASSOLTI IN APPELLO

Assolti dalla Corte di appello Pompeo Masone, 56 anni e Vincenzina Taddeo, d53 anni, di Benevento, che in primo grado erano stati condannati a 1 anno per l'occupazioe abusiva di un alloggio Iacp a San Giorgio del Sannio, e per il danneggiamento della porta d'ingresso. Sono stati difesi dall'avvocato Vittorio Fucci.