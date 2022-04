Fallimenti, annullata da Cassazione la misura per commercialisti ed imprenditori Per alcuni indagati annullamento con rinvio, invece, per tre capi di imputazione

Annullata dal Riesame la misura - interdizione per un anno dall'esercizio della professione e dell'attività imprenditoriale- applicata nello scorso dicembre dal Tribunale di Napoli, che aveva accolto l'appello presentato dal sostituto procuratore Assunta Tillo, nei confronti di commercialisti e imprenditori tirati in ballo dall'inchiesta della guardia di finanza sulle procedure di concordato preventivo e fallimento.

La decisione della Suprema Corte, alla quale si erano rivolte le difese, riguarda Vincenzo Catalano, Raffaele Nardone, Mario Porcaro, Fabio Mataluni, Vincenzo Mataluni, Biagio Mataluni. Andrea Porcaro, Francesco Porcaro – per questi ultimi per due capi di imputazione – e, per un capo di imputazione, Fabio Cassero.

Annullamento del provvedimento, con rinvio al Riesame, invece, per Claudio Zollo, Alfredo Dell'Aquila, Andrea Porcaro, Francesco Porcaro – per questi ultimi per un addebito – e di Fabio Cassero per altre due contestazioni.

Si tratta di una inchiesta scandita nell'aprile del 2021 da altre sei misure, poi revocate, che si è conclusa un mese fa, con il coinvolgimento complessivo di quaranta indagati, tra commercialisti, avvocati ed imprenditori. Come più volte ricordato, nel mirino degli inquirenti sono finiti le procedure di concordato preventivo e di fallimento, che – questo l'impianto accusatorio - sarebbero state ritardate, impedendo ai creditori di recuperare i soldi, ed il ruolo dello studio di Mario Porcaro.

Impegnati nella difesa gli avvocati Angelo Leone, Iannaccone, Luigi Signoriello, Riccardo Lugaro, Carlo Iannace, Sergio Schlitzer, Guido Principe e Italo Palumbo.