Auto in fiamme nella notte a San Lorenzo Maggiore, è giallo L’episodio in via Moro del centro della valle Telesina. Danneggiata anche una Lancia Musa

Un'auto completamente distrutta dalle fiamme e un'altra danneggiata. Questo il bilancio dell'incendio divampato la scorsa notte a San Lorenzo Maggiore, in valle Telesina. L'allarme è scattato intorno alle 2 quando i residenti della zona di via Aldo Moro si sono accorti delle fiamme che avevano avvolto completamente una Nissan Quasquai lasciata in sosta in uno slargo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri di Cerreto e gli agenti del Commissariato della cittadina termale. Le fiamme e il forte calore hanno anche danneggiato una Lancia Musa che era parcheggiata nei pressi della Nissan. Spento l'incendio, avviate le indagini per cercare di individuare le cause che hanno scatenato il rogo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.