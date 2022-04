Pasqua e Pasquetta in Val Fortore, il bilancio dei controlli dei carabinieri Una denuncia, due auto sequestrate e cinque contravvenzioni

Una denuncia scattata per un automobilista che si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, due sequestri di auto per omessa revisione e una patente di guida ritirata. Sono questi i numeri dei controlli effettuati dai carabinieri di San Bartolomeo in Galdo nei giorni di Pasqua e Pasquetta nel territorio di competenza. Sono stati 83 i veicoli controllati al pari di 96 persone e 35 esercizi pubblici.

Sono state elevate cinque sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada. Multa anche per il gestore di un locale che non aveva rispettato l’orario di chiusura notturna.