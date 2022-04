Droga tra Maddaloni e Valle Caudina: una condanna e un'assoluzione Abbreviato per Marianna Napolitano, 35 anni, di Montesarchio, Luigi Floriano, 37 anni, di Arpaia

Una è stata condannata, l'altra assolta. Sono le decisioni del gup di Santa Maria Capua Vetere per i due sanniti, giudicati con rito abbreviato, coinvolti, con altre persone, nell'inchiesta antidroga, 'deflagrata' lo scorso anno, condotta dai carabinieri di Maddaloni.

Nel mirino degli inquirenti lo spaccio di sostanze stupefacenti tra San Felice a Cancello, S. Maria a Vico, Maddaloni, Montesarchio e Arpaia. In particolare, la condanna a 2 anni e 10 mesi, dopo la riqualificazione dell'accusa nell'ipotesi più lieve, è stata stabilita per Marianna Napolitano, 35 anni, di Montesarchio, mentre è stato assolto Luigi Floriano, 37 anni, di Arpaia, entrambi difesi dall'avvocato Stefano Melisi.

Il Pm aveva chiesto 6 anni e 8 mesi per Floriano e 4 anni, 6 mesi e 20 giorni per Napolitano.

+++

Cocaina in auto, assolto un 35enne di Bojano

Era accusato di aver trasportato cocaina in auto, ma è stato assolto. Così il giudice Fallarino per un 35enne di Bojano che i carabinieri di Montesarchio avevano fermato lungo la Fondovalle, in territorio di Sant'Agata dei Goti, rinvenendo nella sua Fiat Punto 5 grammi di 'roba'. L'imputato è stato difeso dall'avvocato Donato Colangelo.

+++