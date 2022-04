Tir carico d'acqua invade corsia e si ribalta in una scarpata: ferito autista FOTO - Ancora un incidente e paura lungo la Statale Telesina, nel territorio di Faicchio

Per fortuna, la traiettoria dell'autoarticolato non ha incrociato altri mezzi, specialmente quando ha oltrepassato la linea spartitraffico ed è finito sul lato opposto della carreggiata, in una scarpata, ribaltandosi. Momenti di autentico terrore quelle vissuti questa sera dall'autista, della provincia di Napoli, di un camion carico di bancali di acqua minerale che si è ribaltato in una scarpata che costeggia la Statale Telesina, al chilometro 34+900, nel territorio di Faicchio.

Tutto è accaduto intorno alle 19 quando. Il conducente proveniva da Caianello e viaggiava in direzione di Telese Terme. All'improvviso e per cause ora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo pesante che, dopo aver tagliato la carreggiata è finito nella scarpata ribaltandosi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri e la polizia. Necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso il camionista rimasto ferito.

Traffico rallentato a causa di parte del rimorchio rimasto in parte ad ostruire la corsia di marcia.