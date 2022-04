Dramma a Pietrelcina, 55enne si accascia in strada e muore E' accaduto nei pressi della farmacia. Inutile l'intervento dei sanitari del 118

Dramma questa mattina a Pietrelcina per la morte improvvisa di un 55enne della Valle Telesina che si è accasciato a terra a causa di un malore che non gli ha dato scampo. Sembra che l'uomo, secondo una prima ricostruzione ora al vaglio dei carabinieri, dovesse fare una commissione nella vicina farmacia quando si è sentito male. A far scattare l'allarme è stata una persona che ha notato il malcapitato a terra, privo di sensi. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di rianimazione 118 della Croce Rossa che non hanno potuto fare altro che costarne il decesso, e i carabinieri della Stazione di Pietrelcina e Compagnia di Benevento che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.