Via Paolella, la tranquilla passeggiata serale di un cinghiale Segnalazioni anche da via dei Longobardi

Se ne è andato a spasso sul marciapiede di via Paolella, sotto gli occhi degli automobilisti in transito in quel momento, poi è sparito in direzione dell'Asl. Protagonista della passeggiata serale, un cinghiale apparso lungo la tangenziale che dalla Rotonda Vittime del terrorismo conduce al ponte San Nicola.

La presenza degli ungulati in città non rappresenta certo una novità, tante le segnalazioni arrivate dalle sponde dei fiumi e da più zone di Benevento: da quelle centrali e non, come dalle parti di via dei Longobardi, dove nel tardo pomeriggio ne sono stati avvistati un paio di esemplari.

Si tratta di un problema che si trascina da tempo, e non solo nel capoluogo sannita, con conseguenze per l'agricoltura, quando i cinghiali, sempre più numerosi, battono campagne e boschi, e con un alto rischio di incidenti se le aree preferite sono quelle abitate e trafficate.